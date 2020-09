Voix d’Exils carte blanche Bizz’Art : Medz Bazar en concert

19h30 : RESTAURATION ANATOLIEN/GE?ORGIEN SOLIDAIRE avec Emmaüs Etoile

21h Medz Bazar : Des Balkans a? l’Anatolie, du Caucase au Moyen-Orient, le collectif MEDZ BAZAR revisite les musiques traditionnelles et exprime son originalite? par ses propres compositions. Dans ce sextet aux cultures croise?es, chacun est chanteur et multi-instrumentiste. Leur message d’e?mancipation et de fraternite? est impre?gne? de traditions populaires nouvelles et anciennes. Ils chantent, dans leurs langues maternelles que sont le turc, l’arme?nien, l’anglais et le franc?ais, le re?cit d’un chez-soi inte?rieur, habitue? a? l’exil, au me?tissage et au renouveau. » Enfant du vent ou de la diaspora, chacun compose et ame?ne sa touche dans ce collectif qui brasse large. » Te?le?rama.

Ezgi Sevgi Can (clarinette, saxophone, chant), Shushan Kerovpyan (contrebasse, chant), Vahan Ke- rovpyan (percussions, accorde?on, claviers, chant), Ela? Nuroglu (percussions, chant), Marius Pibarot (violon, contrebasse, percussions, chant), Sevana Tchakerian (accorde?on, claviers, percussions, chant)