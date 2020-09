Voix d’Exils donne carte blanche à La Bizz’Art : soirée « Les Afriques » L A O en concert

19h30 : RESTAURATION AFRIQUE SOLIDAIRE

avec l’association Voies Libres Dro?me

20h30 CONTE avec Kamel Guennoun

Kamel Guennoun a le conte dans la peau. Une petite graine que lui a laisse?e sa grand-me?re Tassadit qui racontait le soir sur une des petites places du village de Draa? El Mizan, dans le Djurdjura en Kabylie…

21h45 CONCERT LA?O (cre?ation musicale 2020 / Rencontres en accord, resplendissantes)

Une joyeuse invitation mene?e par la musicalite? des chants, de la guitare, du oud, et du violoncelle conduite par les mots pour croquer la beaute? et le re?ve d’un Monde que nous dessinons ensemble. LA?O c’est une des re?ponses artistiques, qui donne du sens a? la rencontre humaine, ce?le?brant a? la fois l’exil inte?rieur et exte?rieur et la diversite? d’une profondeur poe?tique,

motrice de nouvelles histoires a? faire exister.

Gasandji, chanteuse franco-congolaise, musicienne compositrice au chant unique, travaille sur la voix comme un instrument et le son sans re?fe?rence structurale et acade?mique, pour e?tre au plus pre?s d’une liberte? pour explorer l’e?tre. Anne-Laure Bourget, rare percussionniste franc?aise, docteur en ethnomusicologie, multi-instrumentiste, pe?tillante, e?volue dans les musiques du monde, alternant les sonorite?s pop et baroque aux couleurs du monde. Eric Longsworth, musicien ame?- ricain, violoncelliste compositeur et explorateur de sons et de sentiers, nous plonge dans des contes musicaux porte?s par la virtuosite? sensible et ouverte. Kired Dongala, musicien guitariste a? la voix rauque, est re?ve?lateur d’une autre musicalite? tout en e?motion et dans les rythmes qui nous entrai?nent sur la terre me?re d’Afrique, avec de?licatesse. Aziz Sahmaoui chanteur voyageur d’un monde nouveau, multi-instrumentiste, musicien au charisme aussi naturel que rayonnant, s’attache depuis plus de 20 ans a? faire vivre sa musique, venue de son Maroc natal.