Porté par le violoniste Théo Ceccaldi, Révélation aux Victoires du Jazz 2017, qui mêle bien volontiers classique, jazz, rock, électro, et une chanteuse éthiopienne au charisme fou, Hewan Gebrewold, cet extraordinaire combo franco?éthiopien diffuse une transe contagieuse qui a enflammé les dancefloor des scènes internationales. Kutu oscille entre influences traditionnelles azmaris, textes contemporains, transe électro?mystique, slam tonitruant ou énergie punk.

Les nuits agitées d’Addis Abeba débarquent sur la scène du Train Théâtre… Plus qu’un concert, une expérience physique et psychique, tout à la fois : inédite et hypnotique. La révélation de la saison du Train ? Peut?être.