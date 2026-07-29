Concert
Vojao aman méditerranée
Concert de musique et chants méditerranéens (arabe, turc, séfarade, grec) avec le groupe Vojao.
Le 13/08/2026 19:00 Informations complémentaires
10 route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 06 20 61 26 86
Payant
Concert de musique et chants méditerranéens (arabe, turc, séfarade, grec) avec le groupe Vojao.
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