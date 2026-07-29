Concert

Vojao aman méditerranée

Concert de musique et chants méditerranéens (arabe, turc, séfarade, grec) avec le groupe Vojao.

Vojao aman méditerranée
Le 13/08/2026 19:00

10 route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 06 20 61 26 86

Payant