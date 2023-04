Von Kids, c’est 20 ans de danse au son des vinyles, 20 ans de mixes mémorables, d’amour et de partage de son. Il fête ça avec nous, en nous concoctant une soirée dont on se souviendra longtemps, sauf si vous oubliez de venir. Malheur à vous en ce cas !

VON KIDS fête ses 20 ans !

? H.L.M. + MOONRITE + TEMPOMAT + TUELIPE + CIAOCESCO + VON KIDS + DJ WHISKER

? Réserver : https://www.billetweb.fr/von-kids-fete-ses-20-ans

? VEN 5 MAI ? 12 / 10EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

————————————

? H.L.M.

Electro Wave, Berlin

Guillaume Laidain & Andrew Claristidge.

Première rencontre à Grenoble dans les années 90. Raves, squats, émergence d’un mouvement…

Une amitié de longue durée.

Séparés par la vie

25 ans plus tard, leurs retrouvailles ont donné naissance à ce projet.

H.L.M.

Haute Lévitation Mutée.

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=u0Sh2Vxv2JE

? MOONRITE

Garage Psyché, Grenoble

Moonrite est un groupe de garage rock psychédélique formé en 2015 par deux frères : Yann Cracker (Elevate, Firecrackers, Towerbrown.) et Julien (Qasar). Ces deux passionnés d’univers « gothico/psychedelique » jouent une musique sombre et groovy, comme le faisaient à la fin des 60’s, les briseurs d’utopie « Peace & love » : Arthur Brown, Iron Butterfly, Deep Purple, Black Sabbath… Le tout executé sous le format original d’un duo orgue/batterie.

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/Moonriteband/

?? INSTA : https://www.instagram.com/moonriteband/

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/artist/3LG3XGXJffHnszFM7BimJr

?? BANDCAMP : https://moonrite.bandcamp.com/

?? VIDÉOS : https://www.youtube.com/watch?v=r-UqIKHuYYA

? TEMPOMAT

Schwarz Disco, Paris/Groix

Jonathan, du groupe Last Night, est accompagné sur scène de Junior et Nicus (FRUSTRATION). La formation donne à écouter et à voir un ciné-concert autour de la série allemande L’inspecteur Derrick, fait de disco sombre mâtinée de post-punk, convoquant Kraftwerk et Giorgio Moroder.

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/tempomat.grx

?? BANDCAMP : https://viromajorrecords.bandcamp.com/

?? VIDÉOS : https://www.youtube.com/watch?v=wO6_tN2FpvY

? TUELIPE

One Woman Minimal Wave, Réunion

Pascale, du groupe réunionnais KILKIL, marie avec brio minimalisme, mélodies répétitives et bruits stridents sur lesquels vient se poser la voix, évoquant The Fall, Young Marble Giants, The Sound ou KaS Product, sans tomber dans le piège de l’inutile copie.

?? SITE OFFICIEL : https://tuelipe.blogspot.com

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/tuelipemusic

?? BANDCAMP : https://tuelipe.bandcamp.com/

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=hMhC8lia8U0

? DEEJAYZZZ :

? VON KIDS (20 ans, Valence)

? CiaoCesco (Les Filles de la Soeur, Grenoble)

? DJ WHISKER (Die/MistralPalace)

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

? VON KIDS fête ses 20 ans !

? H.L.M. + MOONRITE + TEMPOMAT + TUELIPE + CIAOCESCO + VON KIDS + DJ WHISKER

? Réserver : https://www.billetweb.fr/von-kids-fete-ses-20-ans

? VEN 5 MAI ? 12 / 10EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE