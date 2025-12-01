Voyage au coeur de la Planète B: quitter la terre ? – La Bande des Mots

via des chansons inédites, des instrumentaux aériens, des reprises de Björk ou de Pierre Vassiliu.
À l’autre bout du cosmos, il existe une planète jumelle à la Terre. Une planète B, bis, intacte, où la vie est possible, non contaminée par les erreurs de l’humanité. Depuis plus de cent ans, la littérature de science-fiction rêve de ce nouveau départ, qui démarre toujours par un cauchemar: les ressources naturelles sont épuisées, l’air est irrespirable, guerres et famines se multiplient, les virus prolifèrent sous la menace nucléaire. Si nous pouvions repartir à zéro, si une seconde chance nous était offerte, pourrions-nous faire mieux? Seriez-vous du voyage?