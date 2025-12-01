Spectacle

Voyage au coeur de la Planète B: quitter la terre ? – La Bande des Mots

Lecture musicale de l’écrivain et journaliste Richard Gaitet qui nous embarque pour un trip intersidéral, à travers une sélection commentée de grands textes d’anticipation, entremêlée en live des musiques captivantes du groupe La Féline,

Voyage au coeur de la Planète B: quitter la terre ? – La Bande des Mots
Le 08/12/2025 19:00

14 rue Louis Gallet 26000 Valence Tél. 04 75 78 41 70

Contacter par mail Site internet
Payant

via des chansons inédites, des instrumentaux aériens, des reprises de Björk ou de Pierre Vassiliu.

À l’autre bout du cosmos, il existe une planète jumelle à la Terre. Une planète B, bis, intacte, où la vie est possible, non contaminée par les erreurs de l’humanité. Depuis plus de cent ans, la littérature de science-fiction rêve de ce nouveau départ, qui démarre toujours par un cauchemar: les ressources naturelles sont épuisées, l’air est irrespirable, guerres et famines se multiplient, les virus prolifèrent sous la menace nucléaire. Si nous pouvions repartir à zéro, si une seconde chance nous était offerte, pourrions-nous faire mieux? Seriez-vous du voyage?