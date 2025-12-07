Concert

Voyage musical : Piano & Cosmos

Voyage musical, méditatif et onirique. Candlight. Suivi d’un verre de l’amitié.
Véronique Renaud & Georges Perret.
Places limitées. Réservation conseillée.

Le 13/12/2025 20:30

5 place de la mairie 26390 Hauterives Tél. 06 08 25 38 7

Gratuit pour les visiteurs