? VOYAGE SONORE & RELAXATION ?
À la rentrée, le rythme s’accélère, l’énergie se réorganise et il est parfois difficile de rester centré.
En médecine chinoise, l’automne (qui commence dès la mi-septembre) est relié à l’élément Métal, associé aux poumons et au gros intestin.
C’est une saison qui invite au lâcher-prise, au recentrage et à la respiration profonde.
Ce Voyage Sonore vous propose de vous déposer dans un espace de détente hors du temps.
À travers les vibrations des bols tibétains, gongs, flûtes, sansula, handpan et autres instruments du monde, vous serez guidé vers une régénération intérieure, favorisant l’équilibre énergétique propre à cette période de transition.
Un moment pour :
Soutenir vos poumons et votre souffle
Retrouver clarté et sérénité
Laisser aller ce qui n’a plus lieu d’être
Accueillir la nouvelle saison avec plus de fluidité
Infos pratiques :
Dimanche 14 Septembre 2025 – 10h30
Salle L’Inspir – 3c rue de la Distillerie – 26200 Dieulefit
Tarif : 20EUR (facilité de paiement, ne pas hésiter à m’en parler)
?? Inscriptions & Informations :
06 98 49 20 43
innaomson@gmail.com
Prévoir : tenue confortable, tapis de yoga, couverture, coussin, bouteille d’eau…
Laissez les sons vous envelopper et vous accompagner vers une rentrée plus douce
Voyage Sonore ( Concert Méditatif)
Les vacances ont été courtes et pas assez reposantes à votre goût ? Besoin de decompresser ? Vous relaxer tout simplement ?
Pour entamer cette reprise avec bonheur et dans une belle énergie ressourçante, laisser vous glisser dans ce voyage grâce à Simon !
