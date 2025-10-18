« VOYAGE SUR PLACE » d’Alain Reynaud

« À Bourg-Saint-Andéol, il y a des copeaux. Des copeaux de la menuis­erie famil­iale, et des sou­venirs.

Des sou­venirs qui s’empilent. Et par­fois, ils pren­nent feu.

Comme la sciure du père, brûlée au bord de la riv­ière.

Ça fume longtemps, les sou­venirs.

Alain Rey­naud, lui, les respire à pleins poumons.

Il les hume, les dévore, les trans­forme. Et sur scène, il nous en fait cadeau : ça s’appelle Voyage sur place.

Pas besoin de train ni de valise.

Le décor, c’est un bourg en Ardèche.

La langue, celle de l’enfance.

Voyage sur place, n’est pas une nos­tal­gie.

Alain Rey­naud est un funam­bule qui éclaire le rétro­viseur.

Il se raconte, c’est lui, c’est nous.

Il ne joue pas la comédie.

Il joue la vérité. Ban­cale. Touchante.

Il rit pour qu’on pleure sans entrave.

Il rit pour que la mémoire, par­fois cail­lou dans la chaus­sure, devi­enne un cerf-volant.

Son spec­ta­cle, c’est une lettre d’amour à l’enfance.

Pas celle des contes. Celle de la vie. »

Marie Denis

Interprétation : Alain Reynaud (directeur de la Cascade, Pôle National Cirque et cofondateur des Nouveaux Nez & Cie)

Adaptation et mise en scène : Alain Simon, assisté de Gilles Jolly

Production

Les Nou­veaux Nez & Cie

Le Théâtre des Ate­liers