« VOYAGE SUR PLACE » d’Alain Reynaud

Solo théâtral autobiographique

Le 11/11/2025 17:00

La Salle Rue Honorius Valentin 26230 Valaurie Tél. 04 75 96 01 29

« À Bourg-Saint-Andéol, il y a des copeaux. Des copeaux de la menuis­erie famil­iale, et des sou­venirs.
Des sou­venirs qui s’empilent. Et par­fois, ils pren­nent feu.
Comme la sciure du père, brûlée au bord de la riv­ière.
Ça fume longtemps, les sou­venirs.
Alain Rey­naud, lui, les respire à pleins poumons.
Il les hume, les dévore, les trans­forme. Et sur scène, il nous en fait cadeau : ça s’appelle Voyage sur place.

Pas besoin de train ni de valise.
Le décor, c’est un bourg en Ardèche.
La langue, celle de l’enfance.

Voyage sur place, n’est pas une nos­tal­gie.
Alain Rey­naud est un funam­bule qui éclaire le rétro­viseur.
Il se raconte, c’est lui, c’est nous.

Il ne joue pas la comédie.
Il joue la vérité. Ban­cale. Touchante.
Il rit pour qu’on pleure sans entrave.
Il rit pour que la mémoire, par­fois cail­lou dans la chaus­sure, devi­enne un cerf-volant.
Son spec­ta­cle, c’est une lettre d’amour à l’enfance.
Pas celle des contes. Celle de la vie. »

Marie Denis

Interprétation : Alain Reynaud (directeur de la Cascade, Pôle National Cirque et cofondateur des Nouveaux Nez & Cie) 
Adaptation et mise en scène : Alain Simon, assisté de Gilles Jolly

Production
Les Nou­veaux Nez & Cie
Le Théâtre des Ate­liers