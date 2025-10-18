« VOYAGE SUR PLACE » d’Alain Reynaud

« À Bourg-Saint-Andéol, il y a des copeaux. Des copeaux de la menuiserie familiale, et des souvenirs.
Des souvenirs qui s’empilent. Et parfois, ils prennent feu.
Comme la sciure du père, brûlée au bord de la rivière.
Ça fume longtemps, les souvenirs.
Alain Reynaud, lui, les respire à pleins poumons.
Il les hume, les dévore, les transforme. Et sur scène, il nous en fait cadeau : ça s’appelle Voyage sur place.
Pas besoin de train ni de valise.
Le décor, c’est un bourg en Ardèche.
La langue, celle de l’enfance.
Voyage sur place, n’est pas une nostalgie.
Alain Reynaud est un funambule qui éclaire le rétroviseur.
Il se raconte, c’est lui, c’est nous.
Il ne joue pas la comédie.
Il joue la vérité. Bancale. Touchante.
Il rit pour qu’on pleure sans entrave.
Il rit pour que la mémoire, parfois caillou dans la chaussure, devienne un cerf-volant.
Son spectacle, c’est une lettre d’amour à l’enfance.
Pas celle des contes. Celle de la vie. »
Marie Denis
Interprétation : Alain Reynaud (directeur de la Cascade, Pôle National Cirque et cofondateur des Nouveaux Nez & Cie)
Adaptation et mise en scène : Alain Simon, assisté de Gilles Jolly
Production
Les Nouveaux Nez & Cie
Le Théâtre des Ateliers