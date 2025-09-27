A vos agendas pour la 4 eme édition du Week-End au Château.
9 artistes : BONET, CARTRON, COTTET, FRANCESE, LE MOUELLIC, MIFP, SEVANGE, TARAGONNET, TOURTEL
peintres, sculpteurs, graveurs, assembleurs s’exposent.
Les nouveautés de la Collection Singulièrement Brut, accompagnées d’une bibliographie et vente de quelques oeuvres,
Une déambulation insolite des Histriens dans le parc.
Food Truck, Buvette
Pour partager un délicieux moment autour de l’art singulier.
Week-end au château
4 eme édition du Week End au Chateau au Domaine d’Urdy.
9 artistes exposent leur art : peinture, sculpture, dessin, gravure, assemblage.
La Collection Singulièrement Brut propose ses dernières acquisitions.
Déambulation insolite
Food Truck Buvette.
Domaine d'Urdy chemin d'Urdy 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes Tél. 06 20 16 75 24
A vos agendas pour la 4 eme édition du Week-End au Château.