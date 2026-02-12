Week-end BD et illustration à l’Oustal

Du 4 au 5 avril, l’Auberge collective et Atelier L’Oustal à Bourdeaux vous invite à plonger dans l’univers fascinant de la bande dessinée et de l’illustration. Un week-end riche en activités pour petits et grands !

Au programme :

Ateliers de Gravure , sérigraphie et stages : Venez découvrir les techniques de gravure et de sérigraphie et créez vos propres oeuvres uniques.

Stand d’artistes et de dessinateurs locaux : Venez découvrir les artistes et artisans du lieu et des environs.

Micro Éditions et BD Jeune Public : Des ateliers dédiés aux jeunes pour initier les futurs talents de la BD.

Spectacle de la Cie Burdin Rhodes : Alexandre Marius Jacob » Prince des voleurs le samedi soir

Chasse aux Trésors : Le dimanche matin, partez à la découverte des trésors cachés de L’Oustal.

Brocante de la BD : Trouvez des perles rares et des ouvrages introuvables lors la brocante dédiée à la BD.

En partenariat avec la médiathèque de Bourdeaux, La Cabane à Lire, la librairie Saut et Gambade, et Le Petit Roubion, ce week-end promet d’être inoubliable !

Rejoignez-nous pour un moment convivial et créatif.