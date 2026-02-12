Week-end BD et illustration à l’Oustal

Au programme :
Ateliers de Gravure , sérigraphie et stages : Venez découvrir les techniques de gravure et de sérigraphie et créez vos propres oeuvres uniques.
Stand d’artistes et de dessinateurs locaux : Venez découvrir les artistes et artisans du lieu et des environs.
Micro Éditions et BD Jeune Public : Des ateliers dédiés aux jeunes pour initier les futurs talents de la BD.
Spectacle de la Cie Burdin Rhodes : Alexandre Marius Jacob » Prince des voleurs le samedi soir
Chasse aux Trésors : Le dimanche matin, partez à la découverte des trésors cachés de L’Oustal.
Brocante de la BD : Trouvez des perles rares et des ouvrages introuvables lors la brocante dédiée à la BD.
En partenariat avec la médiathèque de Bourdeaux, La Cabane à Lire, la librairie Saut et Gambade, et Le Petit Roubion, ce week-end promet d’être inoubliable !
Rejoignez-nous pour un moment convivial et créatif.