Week-end Ciné danse – 3ème édition

Deux jours pour célébrer la danse et le cinéma, avec des projections de films au Temple, des ateliers de danse pour enfants, ados et adultes à la Salle polyvalente, ainsi que des moments conviviaux et dansants ! En partenariat avec la Cie Les Mues.

Samedi 4 octobre

9h30-10h45 – Atelier de danse contemporaine

Pour les enfants de 6 à 10 ans – Avec Caroline Baudouin

En résonance avec le film Les Demoiselles de Rochefort (programmé en début d’après-midi), l’atelier permettra d’explorer le thème du double, de la gémellité, en jouant avec le temps et l’espace pour créer des duos atypiques.

Tarif : 10 euros. Sur inscription (labetelumineuse26@gmail.com ou 06 71 69 83 00).

11h – Courts-métrages d’animation sur la danse

Séance de cinéma tout public à partir de 3 ans

Une goutte d’eau qui devient ballerine, des animaux qui virevoltent sur des musiques classiques… Un programme de courts-métrages d’animation sur le thème de la danse concocté spécialement pour l’occasion !

Tarif : enfant 3 EUR, adulte 5 EUR – Durée : 45 min

14h – Les Demoiselles de Rochefort

Séance de cinéma tout public (à partir de 7 ans)

Solange et Delphine sont jumelles et vivent à Rochefort. L’une enseigne le solfège, l’autre la danse. Elles vivent dans l’art comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement, des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Un grand classique de la comédie musicale, à voir ou à revoir.

Un film de Jacques Demy, 1967, France, 2h

Tarif : -18 ans 3 EUR, adulte 5 EUR

16h – Goûter

16h30-18h – Atelier de danse hip-hop electro

Pour ados et + Avec Ainhoa Otero

Née au coeur des clubs parisiens dans les années 2000, la danse electro allie mouvements de bras explosifs, groove unique et énergie contagieuse. Aujourd’hui, elle brille sur les grandes scènes, en compétition, et même… aux Jeu olympiques !

Tarif : 12 euros. Sur inscription (labetelumineuse26@gmail.com ou 06 71 69 83 00).

18h30 – The Fits

Séance de cinéma pour ados et adultes

En flânant dans les couloirs du gymnase où elle pratique la boxe, Toni, 11 ans, découvre un groupe de filles qui dansent le drill, un style de hip hop. Fascinée par cette autre façon de mettre son corps en mouvement, elle se laisse tenter par l’expérience et tente d’intégrer un univers féminin qui lui était jusqu’alors inconnu, mais qui ne tardera pas à être secoué d’étranges convulsions.

Un film d’Anna Rose Holmer, 2015, Etats-Unis, 1h12, VOSTF

Projection suivie d’une discussion.

Tarif : -18 ans 3 EUR, adulte 5 EUR

Dimanche 5 octobre

10h30-12h30 – Atelier de danses arabes

Pour adultes et ados – Avec Saâdia Souyah

De la danse de cabaret du film Satin rouge (projeté dans la soirée) à la danse bédouine tunisienne, l’atelier proposera, selon une approche ludique, une immersion dans un corps dansant tantôt fluide et tantôt fulgurant.

Tarif : 15 euros. Sur inscription (labetelumineuse26@gmail.com ou 06 71 69 83 00)

16h – Le grand bal

Séance de cinéma pour ados et adultes

Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Un film de Laetitia Carton, 2018, France, 1h25

Projection suivie d’une discussion avec Virgile Van Ginneken, monteur-son du film

Tarif : -18 ans 3 EUR, adulte 5 EUR

18h – BAL avec La Cadencée

Bal à la voix polyphonique et percutant

Avec les musiciennes Véro Montagne, Carole Jacques, Hélène Bry, Sophie Duchamp, Miuka Wyborska

Sur le parvis du Temple et dans la rue du Faubourg du Temple (en cas de pluie : Salle polyvalente)

Participation libre – Buvette et petite restauration

20h – Satin rouge

Séance de cinéma pour ados et adultes

Lilia vit à Tunis avec sa fille Salma, adolescente qu’elle élève seule depuis la mort de son mari. Par un concours de circonstances et pour protéger sa fille qu’elle croit à la dérive, Lilia se rend un soir dans un cabaret. Un monde nouveau s’ouvre alors à elle, celui de la nuit, de la danse et des plaisirs. A travers la danse, elle redécouvre ses désirs enfouis sous des années de devoirs.

Un film de Raja Amari, 2001, France-Tunisie, 1h40, VOSTF

Projection suivie d’une discussion avec Saâdia Souyah, danseuse et chorégraphe

Tarif : -18 ans 3 EUR, adulte 5 EUR

Renseignements et inscriptions aux ateliers : labetelumineuse26@gmail.com ou 06 71 69 83 00