De beaux livres, des pièces uniques, des multiples, de la gravure, de la poésie, des nouvelles, des romans, des aventures artistiques…
Week-end de la petite édition et du livre d’artiste à la Galerie Espace Liberté
Nous vous invitons à découvrir une trentaine d’éditeurs, auteurs, créateurs. Retrouvez les habitués du salon et des nouveaux venus. Tous contents de vous rencontrer et de vous présenter leurs merveilles. Une exposition-vente est également organisée;
5 rue des alpes 26400 Crest Tél. 09 52 37 99 86