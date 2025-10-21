Exposition

Week-end de la petite édition et du livre d’artiste à la Galerie Espace Liberté

Nous vous invitons à découvrir une trentaine d’éditeurs, auteurs, créateurs. Retrouvez les habitués du salon et des nouveaux venus. Tous contents de vous rencontrer et de vous présenter leurs merveilles. Une exposition-vente est également organisée;

du 25/10/2025 10:00 au 26/10/2025 18:00

5 rue des alpes 26400 Crest Tél. 09 52 37 99 86

Gratuit pour les visiteurs

De beaux livres, des pièces uniques, des multiples, de la gravure, de la poésie, des nouvelles, des romans, des aventures artistiques…