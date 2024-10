Week-end festif des animations de NoÃ«l

Tout le week-end, profitez des animations de Noël dans la ville, marché, promenade du Père Noël, village de Noël à la Chapelle, exposition, spectacle… Retrouvez tout le programme plus en détail sur notre site internet et à l’Office de tourisme.

Samedi 14 décembre

Animations en continu :

* En centre-ville : marché traditionnel de Noël et marché des santonniers, boule de Noël géante avec le père Noël, promenade du Père Noël avec son traîneau tiré par des rennes et déambulation d’échassiers lumineux proposée par l’Union des Commerçants et Artisans de Crest.

* A la chapelle des Cordeliers : village de Noël proposé par l’association les Amis du vieux Crest – Gratuit.

* Au centre d’art / Place Medvode : – De 14 h à 18 h 30 – Exposition numérique Micro-Folie et découverte de la Réalité Virtuelle – gratuit

Animations ponctuelles :

– 11 h – Spectacle jeune public Poucette – à partir de 3 ans – Cie Caminos – Cinéma-théatre Eden – Gratuit

– 16 h 30 – Contes et musiques par l’Elfe de la Tour – Jardins de la Tour de Crest – Gratuit

– 17 h – Le père Noël descend de la Tour en tyrolienne et distribution de papillotes – Tour de Crest – Gratuit

– 17 h 30 Descente aux flambeaux – Départ depuis la Tour de Crest, arrivée en centre-ville – gratuit

– 20 h Défilé de vélos illuminés dans les rues de la ville – Comité des Fêtes – gratuit

– 20 h 30 – Pastorale des Santons de Provence par la cie Zazie 7 – salle Moulinages à Soubeyran – gratuit

Dimanche 15 décembre

* En centre-ville : marché traditionnel de Noël et marché des santonniers, boule de Noël géante avec le père Noël, déambulation d’échassiers lumineux proposée par l’Union des Commerçants et Artisans de Crest.

* Au centre d’art / Place Medvode : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 – Exposition numérique Micro-Folie et découverte de la Réalité Virtuelle – gratuit

* Salle Moulinages à Soubeyran : à 14 h 30 et à 16 h 30 Pastorale des Santons de Provence par la cie Zazie 7 – gratuit.