Tels Léonard et son disciple, ils forment un duo iconoclaste et déraisonnablement passionné. Au fil de démonstrations improbables, d’illusions artisanales et d’étonnants incidents, ils tenteront de partager leurs connaissances afin de poser de nouvelles questions…
Mais à naviguer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand à la recherche de réponses aux interrogations universelles, ils vont se confronter malgré eux et sous nos yeux à un domaine qu’ils maîtrisent beaucoup moins : la nature de l’être humain.
What iz Reality à la Coconerie
Anne Steinbohr et Barnabé Borhstein, physiciens des particules, sont mandatés par leur laboratoire pour une tournée de vulgarisation scientifique au sujet de la nature du réel.
La Coconnerie 2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44
Tels Léonard et son disciple, ils forment un duo iconoclaste et déraisonnablement passionné. Au fil de démonstrations improbables, d’illusions artisanales et d’étonnants incidents, ils tenteront de partager leurs connaissances afin de poser de nouvelles questions…