Willem, signature aux Portes Ouvertes du Noir rencontres graphiques

Willem a fait toute sa carrière chez Hara Kiri, Charlie Hebdo et Libération, son oeil quotidien et son graphisme reconnaissable entre tous nous éclairent de sa connaissance du genre humain. Depuis plus de 50 ans, il chronique les livres (éditions Albin Michel entre autres), les revues, les expositions, les voyages et les rencontres qui ont accompagné sa vie de limier et d’observateur éclairé… 50 ans de culture, de contre-culture et de marges qui nous instruisent, nous donnent à voir la marche du monde et les hommes. L’intégralité de son oeuvre est acquise par la BNF en 2016.

Depuis le 1er avril 2021, après 40 ans de loyaux et anarchistes services, Willem a décidé de s’accorder un peu de temps, la dessinatrice et caricaturiste « Coco », lui succède à Libération. Il présente sur livre « Deadlines » aux Éditions Jean-Pierre Faur.