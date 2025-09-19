Yannick Aime explore les frontières de l’insolite à travers un répertoire de chansons aussi décalées qu’inspirées. Il déroule sur scène un inventaire poétique improbable : stage de préparation à l’apocalypse, milliardaires en cavale climatique, salarié cannibalisé par son job, poule pondeuse en quête de liberté, apéro d’enterrement, adolescent pris par le temps pour faire sa déclaration ….
Monsieur F. : Entre humour, ironie et tendresse, il nous livre des histoires subtilement subversives, où l’absurde le dispute à la réalité. Et vice-versa. S’acoquinant avec nos contradictions, il peint avec un humour simple et efficace nos vies qui passent.
Quelquefois grinçant, parfois ironique, l’univers de Monsieur F reste incontestablement tourné vers la bienveillance et la joie de vivre là, ici et maintenant.
Touche-à-tout hors pair, Monsieur F souligne ces textes en maniant aussi bien le piano, la guitare ou le ukulélé avec une spontanéité étonnante et une liberté d’improvisation réjouissante.
Sur scène comme à la maison, il saura vous faire passer un moment jubilatoire qui, quoi qu’il arrive, ne vous laissera pas indifférent.
Yannick M et Monsieur F
Yannick Aime et Monsieur F : Chansons décalées et improbables
La Coconnerie 2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44
