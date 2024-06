Zach Person est un artiste et guitariste américain de blues/indie rock. Ancien élève de la House of Blues Music Forward Foundation, Zach est apparu dans la 15e saison d’American Idol en 2016, où il a été défendu par Jennifer Lopez, Keith Urban. Sur résa.

En 2017, il a représenté la Houston Blues Society à l’International Blues Challenge, un concours réunissant certains des meilleurs artistes de blues du monde entier. Cette apparition lui offrira plus tard l’opportunité de se produire aux côtés de légendes du blues comme Buddy Guy et Robert Cray.

Après avoir déménagé à Austin, au Texas, en 2018, Zach a signé un contrat de gestion exclusif avec le vétéran de l’industrie, Christopher Durst, et a immédiatement commencé à travailler sur son premier EP avec le producteur de musique Will Loconto (Information Society).

Peu de temps après, Zach a commencé à tourner aux États-Unis et au Canada, où il a fait des apparitions spéciales au Festival international du film de Toronto et à AWS re:Invent d’Amazon à Las Vegas. Il a également dirigé plusieurs événements privés pour Fairmont Hotels, Firefly Aerospace, GitHub, SXSW et AT&T.

Après une apparition à l’Intersect Music Festival avec Foo Fighters, Anderson Paak, Beck et HER en 2019, Zach est rentré chez lui à Austin, au Texas, pour terminer la production de son EP très attendu. Une fois terminé, Zach s’est vu proposer un partenariat avec BlackDenim Records en tant qu’artiste phare.

« Que dire, ce jeune homme est canon ! » – Mon pote

« Vous avez votre propre style. » -Keith Urbain

« Il vient d’une autre époque. » – Jennifer Lopez