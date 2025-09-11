Zack et Stan

De la magie, du mentalisme et une bonne dose d’humour. Une scène épurée et minimaliste dans la tradition anglaise, où chaque détail compte et l’ambiance feutrée invite à l’intimité et à la réflexion. The magicians, n’est pas seulement un spectacle, c’est

Après avoir fait sensation dans les plus grandes émissions en France, participé à America’s Got Talent aux Etats-Unis et conquis des milliers de spectateurs lors de leur dernière tournée, ils sont de retour pour de nouvelles aventures !

Dans l’ombre, ils façonnent depuis des années de la magie pour les plus grands tels que David Copperfield, David Blaine, Criss Angel, Eric Antoine et bien d’autres.

Plongez dans une expérience immersive où le rire se mêle à l’émerveillement.

De et avec Guillaume Batteau et Yves Doumergue