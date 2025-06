Zik In Wood

Ateliers et animations dès 15h

‘Terre d’amour’ – Sculpture collective d’argile

Cirque à Roulettes – Atelier cirque d’équilibre d’objets

La Petite Artisterie – maquillage

Ramènes ta fringue – Sérigraphie

atelier créatif, peinture libre, tente lecture..

Spectacles & Concerts

16h30 » Lune de Miel » Cie Les Arts’felus

La lune de miel, ce serait partir ensemble et filer le parfait amour sur les routes bucoliques de la romance. Mais l’enfance n’est pas loin. On fait semblant, on joue, on s’amuse.

17h30 » Marignac en Vies »

représentation de scénettes, mêlant cirque et marionnettes, dans le cadre d’un projet artistique et intergénérationnel accompagnée et soutenue par la Cie Circlips

19h » Éclats de vies » Cie Circlips

Deux acrobates aériennes donnent corps à des témoignages: au trapèze et à la corde lisse elles évoquent avec humour et poésie les différents âges de la vie.

20h30 Malaka

Caractérisé par la voix de 2 soeurs. Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul.

22h Radio Tutti

Les frontières de l’électro et de l’acoustique sont toujours repoussées dans ce pays imaginaire au folklore azimuté : les pieds sur la terre du labeur quotidien et la tête dans l’infinité des étoiles…

00h Balaphonik Sound System

Les compositions fusionnent chant, dialecte, balafon, didgeridoo, beatbox, guimbarde, bass synthé … remixant à leur propre sauce les territoires sonores du monde et de la musique en pleine mutation.