« ziveli » fanfare des balkans

Formé depuis juin 2006 et inspiré par les fanfares Tziganes de Serbie, ?iveli Orkestar est né d’un père yougoslave et d’une mère parisienne. Depuis une quinzaine d’années et 3 albums, l’Orkestar parcourt les routes et fait (re)découvrir cette musique à tous les amateurs de la chaleur des cuivres..https://www.ziveliorkestar.com.Participation libre au chapeau Buvette sur place