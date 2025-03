Zona Franca, Alice Ripoll et la Cie Suave

Zona Franca d’Alice Ripoll, puise sa force dans les luttes sociales du Brésil contemporain et crée un espace de liberté, une zone franche, dans laquelle la compagnie poursuit son travail de recherche sur le rapport entre les danses urbaines et populaires brésiliennes et la mise en scène contemporaine. Le pisadinha, le passinho, sont autant de courants provenant des favelas de Rio de Janeiro qui sont mêlés à mille autres danses urbaines du nord?est du Brésil et d’ailleurs. Alice Ripoll les saisit dans un tableau festif où se lit tant la joie d’agir en commun que les angoisses d’une jeunesse désenchantée. Sur scène, les motifs d’un quotidien de peu : un vélo, une table, un gâteau d’anniversaire. Mais dans les corps : la transe, le grotesque et la rage de vivre.

En coréalisation avec La Comédie de Valence.

Gilets vibrants SubPac sont à disposition pour les malentendants.

Infos et réservations sur : www.train-theatre.fr