Zone critique – sortie de résidence

La compagnie du Gravillon est accueillie du 8 au 12 décembre dans les locaux de l’accueil de loisirs de Champos pour une résidence de création autour de son nouveau spectacle » Zone Critique « , un projet scientifico-théâtral.

Elle partagera au public local les avancées de son travail lors d’une sortie de résidence organisée à la MJC le jeudi 11 décembre à 18h30.

Après la création de son précédent spectacle, Point de Bascule, la compagnie du Gravillon a été une fois de plus sollicitée par des scientifiques pour lancer un nouveau projet de création.

Des hydrologues et climatologues, des physicien-nes ainsi que des spécialistes de l’air, de l’énergie et des sol, souhaitent s’appuyer sur le travail artistique de la compagnie pour transmettre des connaissances et parler des enjeux actuels liés à leur discipline respective.

Le Gravillon a saisi cette opportunité pour mettre toutes ces personnes en relation autour d’un projet de création, sur l’air, l’eau, l’énergie, le vivant, les sols, la terre. Ces éléments sont intimement liés, intriqués, interdépendants. La crise environnementale que nous vivons traverse et concerne toutes ces disciplines et avec ce projet, la compagnie saisit l’occasion d’effacer un moment les frontières qui les séparent, de mettre de côté cette spécialisation qui, tout en augmentant notre efficacité, a tendance à réduire et à étriquer les problématiques et les imaginaires.