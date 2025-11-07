Zoo humains l’invention du sauvage

Conférence de Pascal Blanchard dans le cadre du festival Migrant’scène traitant de l’esclavage, la colonisation et la ségrégation.

Le 24/11/2025 18:00

place du 8 Mai 1945 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 75 08 09 12

Gratuit pour les visiteurs