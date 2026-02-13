Zoophonia – Choeur Spirito, opéra familial jeune public

Ce programme aux multiples couleurs est inspiré par les chants et comptines de sept langues européennes, en version originale.

Il est porté par les voix de quatre chanteuses. Le programme est construit sur trois principes fondamentaux :

?> Le lien entre musique savante et musique traditionnelle.

> Le lien affectif et pluri émotionnel entre l’enfant et l’animal.

> La sensibilisation à sept langues européennes qui sont le français, l’italien, l’allemand, l’anglais, le slovène, le portugais, l’espagnol et deux langues régionales qui sont l’occitan et le catalan.

Avec le public en bi-frontal, le plateau se transforme en Sambodrome, laissant admirer les chars qui se construisent sous les yeux des spectateurs au rythme des comptines. (On verra défiler un cheval, un serpent ou encore naître une forêt …)