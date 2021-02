Des conflits contrarient évidemment le couple et au grè des prouesses, le public va s’immiscer dans cette relation avec malice et amour. Corde volante, équilibre, jonglerie, acrobaties aériennes, le duo fusionne vitesse et légèreté, cirque et théâtre, originalité et variété.

Une poétique parabole sur la vie et l’amour. Drôlissime !