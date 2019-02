BUDGET 2019

Solidarités humaines renforcées, équilibres territoriaux préservés, zéro augmentation des impôts, investissements confortés et finances tenues : la Majorité départementale maintient le cap de ses engagements pour agir au plus près des Drômois.

En 2019, le Département confortera son action auprès des territoires avec près de 500 M€ de fonctionnement (dont 60% consacrés aux solidarités humaines) et plus de 115 M€ d’investissement autour des axes prioritaires :

poursuite du plan de redynamisation de l’offre de soins pour éviter les déserts médicaux : soutien à la construction de maisons de santé (470 000 €) ; formations pour les médecins souhaitant devenir maîtres de stage afin d’accueillir les professionnels de demain ; recensement en ligne des offres d’installation ; accompagnement d’initiatives locales (ex : maison des internes de Romans) ; appel à projet « e - santé » pour combattre les inégalités territoriales dans l’accès aux soins ;

solidarité : mise en place de la Maison départementale de l’autonomie (MDA), structure unique d’accueil et d’information pour les personnes âgées et handicapées via des points d’accueil sur l’ensemble du territoire ; Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (2019-2024) ; Plan départemental d’insertion vers l’emploi (2019-2022) à destination des personnes éloignées de l’emploi et notamment des bénéficiaires du RSA et des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle ;

et des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle ; développement numérique et téléphonie mobile : priorité aux territoires ruraux pour réduire la fracture numérique, déploiement de la fibre optique jusqu’à la maison ;

programme d’investissements renforcé pour la sécurisation et l’entretien des routes,

construction d’équipements structurants, réhabilitation et accessibilité du patrimoine départemental ;

collèges pour tous : bâtiments, équipements numériques et éducation citoyenne ;

soutien à la filière bio et de qualité, à la filière bois et à la création d’emploi à travers les aides à l’investissement ;

soutien au monde associatif pour l’accès au sport et à la culture pour tous ;

maintien des aides aux étudiants (bourses), collégiens (chéquiers Top Départ) ;

aides aux communes, aux communautés de communes et aux agglomérations pour continuer à investir dans les territoires et les élus ;

mise en oeuvre d’une stratégie d’attractivité collective, destinée à faire rayonner la Drôme, à l’intérieur comme au-delà de ses contours géographiques.

Au-delà des aides exceptionnelles accordées, le Département proposera en juin (DM2), un plan d’envergure en faveur des établissements pour les seniors. Par des subventions d’investissement et des garanties d’emprunt, la collectivité accompagnera en particulier la réhabilitation ou la reconstruction des EHPAD et résidences d’autonomie.