Marais des Bouligons : un Espace Naturel Sensible accessible à tous

Inauguration des nouveaux aménagements : aire d’accueil et extension du platelage bois en faveur des personnes à mobilité réduite.

Situé sur la commune de Beaurières à quelques kilomètres au sud-est du Claps dans le Haut-Diois, le marais des Bouligons est le témoin des bouleversements naturels et humains qui ont marqué l’histoire de la haute vallée de la Drôme.

Dernière zone humide du Haut-Diois, véritable bijou écologique à l’équilibre fragile, le marais abrite plusieurs espèces remarquables de faune (libellule Agrion de Mercure, écrevisse à pattes blanches, castor d’Europe…) et de flore avec 20 espèces de plantes (Epipactis des marais, jonc à feuilles aplaties…).

Propriétaire de 65 ha (marais et coteaux) le Département gère le marais dans le cadre de sa politique de protection, de valorisation et d’ouverture au public des Espaces naturels sensibles. Pour améliorer la visibilité et l’accueil des visiteurs, le Département a réalisé de nouveaux aménagements et a investi 294 000€ HT sur le site.

Des aménagements inaugurés le samedi 22 juin 2019 par Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, en présence de Patricia Brunel-Maillet, vice-présidente chargée de l’environnement et de la santé, et de Bernard Russier maire de la commune.

Pour découvrir le marais des Bouligons dans de bonnes conditions

une aire d’accueil et de stationnement a été aménagée et sécurisée le long de la RD93. Places de parking identifiées, nouvelle signalétique, zones de regroupement, espace pique-nique, appuis vélos, passerelle sur le ruisseau, viennent agrémenter le site (145 000 €).

un platelage bois sur pilotis de 650 m accessible aux Personnes à Mobilité Réduites a été réalisé pour le confort des usagers. Il permet une découverte du marais et fait des Bouligons, le 1er ENS départemental accessible aux PMR (149 000 €).

Le sentier (3 km pour 100 m de dénivelé positif), agrémenté de divers supports pédagogiques (panneaux, mobiliers, mare pédagogique…) permet de rester au sec tout en respectant les milieux fragiles.

Ce site, véritable mosaïque de milieux naturels, représente une véritable richesse écologique gérée de manière durable par le Département de la Drôme et désormais accessible à tous pour sa découverte dans les meilleures conditions.