Le Fonds de soutien pour le cinéma d’animation s’élève cette année à 300 000 € contre 150 000 € en 2017. 12 projets ont été retenus par un comité de lecture composé d’experts indépendants.

Vendredi 14 décembre, à La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence), Fabien Limonta, vice-président du Conseil départemental en charge de la culture et Jacques Bonnemayre, vice-président développement économique de Valence Romans Agglo ont présenté les 12 projets lauréats 2018 du fonds de soutien au cinéma d’animation.

Une enveloppe de 300 000 €, multipliée par deux par rapport au montant 2017, qui souligne tout l’intérêt porté par le Département et l’Agglo à secteur d’excellence. Le Département abonde à hauteur de 130 000 €, l’Agglo de 70 000 € et le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) pour 100 000 €.

Ce soutien vient encourager la création artistique et l’émergence de nouveaux talents sur le territoire. Il accompagne le développement de projets porteurs d’innovation visant une haute qualité artistique. Il est générateur de retombées économiques, et de créations d’emplois qualifiés pour le territoire.

12 projets ont été retenus par un comité de lecture composé d’experts indépendants. De la série au court métrage, dans des registres drôles, dramatiques, pédagogiques, fantasques, hybrides, réalistes, virtuels, … ces productions talentueuses prendront place dans tous les médias : petits écrans, salles de cinéma, réseaux sociaux.

Les 12 projets sélectionnés