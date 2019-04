Cette année, les clés du château et de la mise en scène ont été confiées à Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes, pour l'une des pièces maîtresses de Victor Hugo : Ruy Blas.

Victor Hugo est de retour chez Madame de Sévigné. A l’affiche des Fêtes nocturnes 2019 du château de Grignan, « Ruy Blas », drame romantique et tragédie sociale, dans une mise en scène signée Yves Beaunesne, pour qui le théâtre doit être populaire et fédérateur. D’où un plaisir non dissimulé à venir jouer dans la cour d’honneur du château de Grignan et d’y rencontrer un public « magnifique ».

Ruy Blas « ver de terre amoureux d’une étoile » méritait bien la cour et la façade d’honneur du plus beau château de la Drôme qui, pour l’occasion, se transformera en Cour du roi d’Espagne. Pour incarner le héros au destin dramatique, Yves Beaunesne a choisi le jeune comédien François Deblock, Molière de la révélation théâtrale masculine 2015.

Lumière, costumes, chant, danse… tout est prévu pour souligner l’intensité du texte.

Du 25 juin au 24 août. Réservations à partir de mercredi 24 avril 2019

Photo : jeudi 11 avril 2019, Yves Beaunesne, metteur en scène ; Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental ; Fabien Limonta vice-président à la culture et président délégué des Châteaux de la Drôme ; et Florent Turello directeur des Châteaux de la Drôme ont présenté les Fêtes nocturnes 2019