Journées européennes du patrimoine 2018 : « L’art du partage »

Journées européennes du patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 septembre

« L’art du partage » est le thème de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine, également année européenne du patrimoine culturel 2018.

Partager le patrimoine dans la Drôme, c’est permettre à tous de découvrir la diversité des patrimoines et de mettre en lumière les échanges, les influences, les grands courants artistiques et événements historiques qui ont contribué à construire notre patrimoine et à donner une identité particulière à la Drôme.

Le Département de la Drôme vous invite chaleureusement à partager les richesses de son patrimoine à l’occasion de ce week-end de septembre : de la chapelle des Cordeliers aux Archives départementales en passant par le Conseil départemental à Valence, du musée de la Résistance à Vassieux-en-Vercors à la médiathèque de Saint-Vallier, de la forêt de Saoû aux châteaux de Grignan, de Montélimar et de Suze-la-Rousse.

Découvrez le programme complet des animations proposées les 15 et 16 septembre par les services du Département de la Drôme .



Pour découvrir d'autres propositions de visites, expos, rencontres, ateliers organisés par les associations, les collectivités, les musées..., rendez-vous sur la Carte collaborative du patrimoine de la Drôme et sa balade virtuelle dédiée aux journées européennes du patrimoine.