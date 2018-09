Beau succès pour les Journées européennes du patrimoine dans les sites et équipements départementaux

Les portes de la chapelle des Cordeliers à Valence, qui abrite les réserves des collections départementales, se sont refermées dimanche soir après une ouverture exceptionnelle le temps du week-end des Journées européennes du patrimoine. Ce sont 600 personnes qui ont franchi son seuil pour y découvrir les trésors qu'elle renferme. À travers un parcours où étaient mis en lumières et en sons certains objets emblématiques appartenant aux collections départementales, petits et grands ont pu découvrir en s'amusant un "hachoir" du Paléolithique (400 000 à 200 00 ans), un squelette de cerf de plus de 5000 ans, du mobilier Art Déco, une chasuble richement ornée du 19e siècle ou bien encore quelques éléments architecturaux témoins du passé religieux de cet édifice (chapiteaux, vitraux...).

Saoû a rencontré un vif succès cette année avec 2 000 personnes venues découvrir la forêt et ses richesses naturelles. 550 personnes ont pu plus particulièrement apprécier le décor intérieur de l’Auberge des Dauphins avant les travaux qui la transformeront en maison de site.

Le musée départemental de la Résistance à Vassieux-en-Vercors a quant à lui ouvert ses portes à 500 visiteurs venus découvrir les collections, l’exposition temporaire « Vercors en bobines. Le maquis à l’écran » et les multiples animations proposées à cette occasion.

Les visites commentées et l’exposition photographique « Rhodanie » proposées cette année par de la médiathèque départementale de Saint-Vallier ont attiré près de 120 personnes.

À Valence, les Archives départementales de la Drôme, la préfecture et l’hôtel du Département, ont accueilli près de 200 personnes tout au long du week-end.

Les trois châteaux de la Drôme (Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar) ont connu eux aussi une forte affluence avec 11 000 visiteurs venus déambuler entre leurs murs.

Petit retour en photos sur ces Journées européennes du patrimoine au sein des réserves des collections départementales dans la chapelle des Cordeliers à Valence (photos de Cyril Crespeau)