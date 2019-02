Unique en France, cet équipement culturel a obtenu le label "Ethnopôle" du Ministère de la culture

Depuis presque un siècle, Valence accueille l’une des plus importantes communautés arméniennes de France. Des familles arrivées dans les années 1920, après le génocide de 1915. C’est donc logiquement qu’en 2005 le Centre du patrimoine arménien (CPA) a ouvert ses portes.

Unique en France, cet équipement culturel raconte la mémoire du peuple arménien, mais pas seulement. La volonté étant d’aborder tous les mouvements migratoires et de partir à la rencontre des peuples.

Une constance à informer et à proposer des actions culturelles qui a valu au CPA, en 2018, le label «Ethnopôle» du Ministère de la culture. Une distinction qui lui confère un positionnement national sur une question cruciale de notre époque.

A l’automne, après plus de deux années de travaux, soutenus par le Département de la Drôme à hauteur de 332 291 €, c’est un CPA modernisé, agrandi et doté d’un auditorium de 100 places qui a réouvert ses portes. Le parcours permanent a été revu au regard de l’actualité, développé et enrichi de dispositifs multimédia. Deux grandes expositions temporaires seront accueillies à l’année.

Actuellement en place « Nous et les autres - des préjugés au racisme » (musée de l’Homme, Paris) à voir jusqu’au 24 mars 2019.

CPA

14 rue Louis Gallet 26000 Valence

04 75 80 13 00