Entreprise et patrimoine

A Saint-Uze, en Drôme des collines, entre tradition et innovation, la maison Revol façonne son leadership sur le marché de la céramique culinaire.

Entre les coteaux de l’Hermitage et la Drôme des collines, au cœur de la Galaure, une halte s’impose dans le village de Saint-Uze. Haut-lieu de l’industrie de la poterie dès le début du 19e siècle et jusqu’au cours du 20e, le village s’est illustré par sa céramique très caractéristique, mélange de kaolin et de feldspath. De cet âge d’or a subsisté la maison Revol fondée en 1768, année de l’union de Pierre Revol et Madeleine Carrier, tous deux issus de familles de faïenciers de la région.

Marque de fabrique

Depuis 250 ans, Revol –membre du club très fermé des Hénokiens*- reste plus que jamais fidèle et enracinée dans les terres drômoises pour y puiser toute son essence, instillant au fil du temps sa marque de fabrique qui se décline au travers de ses collections. La maison Revol, c’est l’histoire de la main de l’homme qui façonne son destin avec la terre ! Neuf générations de céramistes qui écrivent l’épopée familiale intimement liée à cette terre.

* association internationale d’entreprises familiales et bicentenaires

Tables familiales et étoilées

Attachée à des valeurs fondamentales, à des savoir- faire uniques, la marque n’en est pas moins précurseur. Et elle opère depuis quelques années un tournant remarqué vers le design et l’innovation pour anticiper les attentes d’une clientèle exigeante. Expertes en céramique culinaire, les productions Revol ont su capter l’air du temps pour s’inviter sur les tables familiales du monde entier comme sur celles des chefs étoilés, de Tokyo à Montréal, ou plus près de nous dans la Drôme, chez Julien Allano à Grignan.

L’info +

« Céramiques de la Drôme, de l’atelier à la fabrique » exposition photos présentée par le Département à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) 2019. A voir sur les grilles de l’Hôtel du Département (Valence) du 1er avril au 31 mai 2019.