Déplacements

Soucieux du confort et de la sécurité des usagers de son réseau routier, le Département a investi 5,2 M€ pour créer une nouvelle déviation au sud de la commune de Puy-Saint-Martin.

Dans le canton de Dieulefit, la RD6 assure une desserte importante de l’arrière-pays et absorbe un trafic journalier d’environ 3 000 véhicules/jour. Un trafic en constante progression, surtout en période estivale où il dépasse les 4 500 véhicules/jour.

Attendue de longue date, cette déviation de 2 kilomètres au sud de Puy-Saint-Martin répond à plusieurs objectifs : sécurité pour les riverains et les usagers, et de limitation des nuisances en détournant le trafic du centre-ville (notamment les poids lourds) ; amélioration des conditions de circulation sur la RD 6 avec une chaussée élargie, une visibilité et des accotements stabilisés. Une attention particulière a été portée aux échanges entre la déviation et les routes existantes, avec l’aménagement de 2 giratoires et 1 carrefour.

Et pour assurer la protection de l’Agrion de Mercure, espèce protégée de libellule identifiée sur le site, le Département a aménagé de nouveaux milieux afin de créer les conditions favorables à la migration et au développement de l’espèce.

L'inauguration s'est déroulée vendredi 5 avril 2019, en présence de Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme, André Gilles, vice-président chargé des routes et de l’agriculture, conseiller départemental de Dieulefit et Corinne Moulin, conseillère départementale de Dieulefit et maire de Puy-Saint-Martin.