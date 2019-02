Voirie RD 540A

« Le Conseil départemental se félicite de cette restructuration et de l’investissement de 1,5M€ qu’il réalise ainsi au bénéfice de la sécurité des Montiliens et des usagers de cette route départementale ». Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme



Ces dernières années, suite à l’extension du quartier Maubec, le boulevard des Présidents (classée route départementale en 2017) a subi un important report de trafic poids-lourds provoquant un vieillissement prématuré de la chaussée. Une restructuration conséquente s’imposait.

Le Département a donc décidé de réaliser d’importants travaux de rénovation sur une section de 3,5 km allant du giratoire de la RN7 au giratoire de Chabrillan avec la RD 540, pour un montant de 1,5 M€ TT, financés à 100% par le Département.

Au regard de l'importance et de la complexité des travaux, le chantier s’est déroulé de septembre à novembre 2018, principalement de nuit pour impacter le moins possible la circulation.

Au programme :

reprise totale des structures de chaussées existantes par démolition complète et reconstruction avec une structure adaptée,

apport de nouvelles couches de produits bitumineux pour conforter la chaussée existante.

Quelques chiffres : chaussée démolie (13 937 m²), couche de base (8 151 tonnes), couche de roulement (5 441 tonnes).

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise EIFFAGE Routes Centre Est – Agence de Montélimar. Ce chantier s’est déroulé en collaboration avec les services techniques de la Ville de Montélimar.

L’inauguration s’est déroulée ce mercredi 30 janvier en présence de Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme, André Gilles, vice-président chargé des routes, Catherine Autajon et Karim Oumeddour, conseillers départementaux de Montélimar 1, et Laurent Lanfray, conseiller départemental de Montélimar 2 et Franck Reynier, maire de Montélimar.