Inauguration du pont sur l'Oule

Soucieux du confort et de la sécurité des usagers de son réseau routier, le Département a investi 2,2 M€ pour la reconstruction de cet ouvrage.

Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme et André Gilles, vice-président en charge des routes et de l’agriculture ont inauguré le nouveau pont sur l’Oule vendredi 28 juin en présence de Laurent Combel, maire de la Motte-Chalancon et Thierry Girouin, maire de Cornillon-sur-l’Oule.

Vétuste et inadapté à la circulation, le Département a décidé de démolir et reconstruire le pont sur l’Oule situé sur la RD 61 au niveau du site du Pas des Ondes, entre les communes de Cornillon-sur-l’Oule et la Motte-Chalancon.

Ce nouvel ouvrage mixte (poutres métal et tablier béton) d’une longueur d’environ 30 m, dispose d’une chaussée de 6,00 m de largeur et d’un trottoir de 1,62 m. Il permet d’assurer aux piétons un franchissement sécurisé tout en assurant le croisement des véhicules.

Répondant aux exigences architecturales, le pont en forme de «ventre de poisson» s’intègre parfaitement dans le paysage sur ce site à haute valeur environnementale. Pour la structure du pont, le Département a choisi d’innover en utilisant l’acier autopatinable qui présente l’avantage, grâce à une résistance améliorée à la corrosion atmosphérique, de ne pas nécessiter de peinture.

Les travaux ont démarré en septembre 2017 et se sont achevés en août 2018.

Le montant de l’opération s’élève à 2 250 000 € TTC, financé entièrement par le Département de la Drôme.