Voirie départementale RD532

Du 17 septembre à fin novembre 2018, le chantier nécessitera la mise en place d’une circulation alternée.

Le Département de la Drôme va entreprendre des travaux d’aménagement sur la RD532 (communes d’Eymeux, Hostun et La Baume d’Hostun) avec la réalisation d’un giratoire donnant accès à l’échangeur autoroutier n°8 de l’A49. Le calibrage de la voie et divers aménagements de sécurité sont également prévus.

Les travaux, financés par le Département et d’un montant global de 550 000 €, débuteront le 17 septembre pour s’achever fin novembre 2018.

La première phase porte sur la création d’un giratoire au niveau de l’échangeur autoroutier, au carrefour entre les RD532, RD325A (voie d’accès à l’A49) et RD503 desservant le village de La Baume d’Hostun.

Le chantier va nécessiter la mise en place d’une circulation alternée. Afin de réduire le trafic au droit des travaux et simplifier la gestion des alternats, la RD503 sera barrée pour la durée totale du chantier entre la RD532 et la RD125. Une déviation sera mise en place par la RD325 à l’ouest (Hostun Les Fauries) et la RD125 à l’est (côté Saint Nazaire).

Conscient de la gêne occasionnée mais soucieux de la sécurité de tous, le Département remercie les usagers de la route et les riverains pour leur compréhension.