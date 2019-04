Aide aux territoires

Premier partenaire des communes et des intercommunalités, le Département va consacrer 400 000 € de crédits supplémentaires et lance un appel à projets « Objectif re-dynamisation des centres villes et villages ».

Depuis 2015, le Département a consacré 50 M€ à l’accompagnement de projets des communes et des communautés de communes (valorisation du patrimoine et des espaces publics, soutien aux manifestations locales, logements, participation à la vitalité économique des territoires…).

« A l’heure où les finances publiques s’amenuisent, où l’accès aux financements par appels à projets se développe de plus en plus, l’enjeu est de parvenir à mobiliser de façon agile, réactive et solidaire, l’ensemble des partenaires concernés par le sujet, afin de concevoir des réponses ensemble, pour être plus performant et efficace » a souligné Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme.

Aujourd’hui, le Conseil départemental veut donc aller encore plus loin, en soutenant les communes qui désirent apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg. Une enveloppe de 400 000 € sera consacrée à la mise en œuvre de projets visant l’aménagement, la revitalisation et l’attractivité. Un appel à projets est lancé.

Ce dispositif s’inscrit dans la feuille de route « Economie, emploi, insertion » et dans le plan de relance patrimoine mis en place par le Département en 2018, et vient en complément du programme national « Action Cœur de Ville » pour lequel le Département est signataire des conventions des 3 grandes villes drômoises (Valence, Romans et Montélimar).