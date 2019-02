Votre avis nous intéresse ! Le Département donne la parole aux Drômois via une grande consultation publique.

En octobre 2018, le Département de la Drôme a lancé une démarche d'attractivité visant à mettre en valeur l'ensemble des territoires drômois.

Première étape de la démarche, la réalisation d'un portrait de territoire destiné à mieux appréhender nos atouts, nos faiblesses, et surtout à construire un plan d'action efficace et pertinent pour renforcer l'attractivité de la Drôme, promouvoir ses talents, en attirer de nouveaux, et rayonner bien au-delà de nos frontières.

La réussite de cette démarche passe par l'implication de chacune et chacun d'entre nous, habitants, acteurs institutionnels, économiques, associatifs et civils, visiteurs.

Pour accéder à cette consultation, cliquer ici. Un grand merci pour votre implication et votre participation !