Economie solidaire

Si aujourd’hui le groupe Archer, financé par 118 actionnaires, c’est 20 M€ de budget, 1 000 salariés, de nombreux services et entreprises, la ligne directrice de Christophe Chevalier, dirigeant du groupe dont le siège social est à Romans, reste bien celle de l’économie sociale et solidaire.

Et parce que les solutions de demain en matière d’emploi, d’insertion, d’économie passent selon lui par la mobilisation de tous, le groupe lance en 2016, Start-up de territoire. Une initiative innovante et foisonnante, puissant catalyseur de création d’entreprises qui collectivement invente les start-up de demain.

Imaginer demain

Avec l’idée que chaque territoire est une mine d’or et a de véritables ressources, Start-up de territoire mobilise les acteurs de tout horizon pour faire émerger des idées, des concepts, accompagner la concrétisation de projets entrepreneuriaux dans les secteurs d’avenir comme l’énergie, les transports, l’agriculture, l’économie circulaire…

Et parce que, comme l’affirme Christophe Chevalier « à plusieurs nous sommes plus forts et chacun de nous peut participer à la construction de nouvelles solutions pour le développement économique et local », le principe a déjà conquis de nombreux adeptes !

En mars 2018, plus de 1 400 personnes ont participé à Valence, le temps d’une soirée créative, à des ateliers thématiques pour faire émerger de nouveaux projets : une maison de retraite intergénérationnelle, participative et éco-responsable imaginée comme une oasis de partage entre les générations ou la Cité de la chaussure et du cuir portée par l’association Romans cuir, avec l’ouverture d’ateliers de fabrication et d’un magasin multi-marques réunis sur un même site. À terme, sur le territoire drômois, 25 à 30 entreprises devraient voir le jour avec des centaines d’emplois à la clé.

Et comme Start-up de territoire ne se limite pas aux frontières drômoises, de nombreuses villes à l’image de Bordeaux, Grenoble, Lille se lancent dans l’expérimentation de ce concept novateur.