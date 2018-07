Le label « Villes et villages fleuris » vise à récompenser les efforts d’embellissement des communes avec une prise en compte durable de l’environnement.

« Il s’agit d’un formidable outil qui améliore la qualité de vie et renforce l’attractivité touristique de la Drôme » explique Catherine Autajon, conseillère départementale, présidente de la commission « Embellissement et cadre de vie ».

Dans la Drôme, la qualité de vie passe par la nature, des paysages préservés, mais aussi des villes et villages toujours plus « verts » et fleuris. La présence du végétal contribuant au sentiment de bien-être, favorisant la biodiversité et encourageant les comportements eco-responsables.

Via la commission « Embellissement et cadre de vie », le Département accompagne les collectivités dans leurs projets de fleurissement, mais aussi dans la mise en place de nouvelles pratiques plus vertueuses pour l’aménagement et l’entretien des espaces verts. Ce travail s’inscrit dans la stratégie globale de développement de l’attractivité du département. L’enjeu est de concilier innovation et préservation de la nature.

Durant la période estivale, la commission, composée d’élus et techniciens des espaces verts des communes, se déplace pour apprécier les réalisations et les efforts engagés sur le plan environnemental. Elle propose des visites gratuites et adaptées aux besoins de chaque commune.

Ces visites sont l’occasion de faire le point sur la stratégie mise en place, de prodiguer des conseils techniques et de proposer, si besoin, un accompagnement durant l’année pour acquérir ou progresser dans le label « Villes et villages fleuris ». Cette année, les visites ont débuté le 5 juin et se termineront le 19 juillet, pour un total de 33 communes.

Le suivi du label dans la Drôme a été confié au Conseil départemental. Délivré par un jury régional, sous les conseils du jury départemental, ce label se positionne comme garant de la qualité de vie et de l’attractivité d’un territoire.

A ce jour, la Drôme compte 32 communes labellisées de 1 à 4 fleurs qui, chacune dans leur catégorie, rivalise de créativité pour offrir aux visiteurs comme aux habitants un accueil et un cadre de vie de qualité.

1 fleur

Saint-Avit, Roussas, Roynac, Rochebrune, Montréal-les-Sources, Mirmande, Chabrillan, Geyssans, La Baume d’Hostun, Châteauneuf-de-Galaure, Châteauneuf-du-Rhône, Hauterives, Mercurol-Veaunes, Montvendre, Peyrins, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Vallier, Crest, Etoile-sur-Rhône, Loriol-sur-Drôme

2 fleurs

Jaillans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère, Bourg-lès-Valence

3 fleurs

Tain l’Hermitage, Bourg de Péage, Pierrelatte, Montélimar