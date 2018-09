Rentrée des collèges (#5)

Carte Top Dép’Art, actions éducatives, conseil départemental des jeunes : le Département invite les collégiens à s’interroger et à découvrir le monde qui les entoure. Au programme, culture, santé et environnement, société et citoyenneté.

En 2018/19, le chéquier devient la carte Top Dép’Art. Le Département permet à tous les collégiens drômois de bénéficier d’une carte de réduction d’une valeur de 90 € pour profiter des activités sportives et culturelles, forfait pour les stations, places pour le spectacle des Fêtes nocturnes, entrées au musée de la Résistance…

Le Département partenaire à part entière des projets des établissements, propose plus de 30 actions éducatives et appels à projets à plus de 375 classes sur une grande variété de thèmes (art et culture, santé et environnement, société et citoyenneté, nouvelles technologies numériques éducatives). Il accompagne plus de 280 projets éducatifs proposés par les 51 collèges publics et privés. Ces actions viennent en complément des programmes officiels et favorisent la curiosité intellectuelle et culturelle, l’ouverture d’esprit, la découverte du monde et le vivre ensemble.