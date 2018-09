Rentrée des collèges (#3)

L’accès de tous les collégiens aux outils numériques est une priorité pour le Département qui a d’ores et déjà consacré 5 M€ au programme « collège_numérique@26 ».

Pour accentuer l’offre en terme d’équipement dans un domaine particulièrement évolutif, le Département poursuit ses investissements (1,44 M€).



Fin 2018, 4 700 tablettes numériques auront été déployées dans les collèges dont 2 800 individuelles et 1 900 mobiles, plus de 120 vidéo-projecteurs interactifs et plus de 600 simples installés, ainsi que 25 imprimantes 3D.

Cette rentrée verra l’équipement de plusieurs collèges en « mobilier nomade » afin de répondre aux nouvelles formes d’apprentissage.

Et comme l’année dernière, le Département propose aux établissements un appel à projet «imprimantes 3D» accompagné de formations et de visites au 8Fablab de Crest.



Le programme autour de la robotique permettant aux collégiens de bénéficier d’une formation dispensée par les étudiants des écoles d’ingénieurs INP-Esisar est renouvelé.