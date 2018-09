Rentrée des collèges (#2)

Tout au long de l’année, le Département mène des chantiers afin d’adapter les bâtiments des collèges aux nouvelles méthodes pédagogiques, notamment celles liées à l’usage croissant du numérique. Une opération de mise en sécurité des établissements (contrôle des accès, caméras de surveillance et sonorisation) a démarré cet été sur la cité mixte de Die et s’étendra à l’ensemble des collèges de la Drôme pour un coût total de 2,3 M€. D’autres travaux sont en cours en faveur de l’accessibilité, de la qualité environnementale et de la durabilité, et de l’agencement des espaces de vie et de travail.

En 2018/19, le Département consacrera 13,3 M€ aux investissements sur les collèges dont près de 2 M€ pour les gros travaux d’entretien annuels et 0,9 M€ pour les projets du plan de performance énergétique.



Secteur NORD

Collège du Pays de l'Herbasse (Saint-Donat) : un concours de maîtrise d’œuvre est en cours pour la construction d’un nouveau collège. Il s’agit d’un projet de 24 M€ intégrant la construction d’un collège de 650 élèves, un gymnase avec salle annexe et plateau sportif, voiries et parkings.

Collège Mercurol-Veaunes : après finalisation de l’étude de sectorisation de ce futur collège, une étude de programmation sera lancée pour définir les besoins.

Une étude est en cours pour agrandir les préaux des collèges de Saint-Vallier, Romans Debussy, Le Grand-Serre et Romans Lapassat (avec réaménagement de la cour pour ce dernier) pour des travaux en 2019 estimés à ce jour à 1,4 M€.

Secteur CENTRE

Collège Marcelle Rivier (Beaumont-lès-Valence) : le gymnase est en cours de construction à proximité du collège, il sera terminé fin 2018 pour un coût de 3,4 M€.

Collège Marcel Pagnol (Valence) : les travaux de la 2e phase de restructuration démarreront en 2019 pour un montant de 8,5 M€. Ils concerneront une restructuration fonctionnelle du bâtiment (vie scolaire, administration, SEGPA , salles de classe...) et des locaux de la section d’éducation motrice.

Collège Jean Zay (Valence) : les travaux de reconstruction de la demi-pension et de la salle polyvalente débuteront cet automne pour un coût de 1,7 M€.

Cité scolaire Camille Vernet (Valence) : les études de maîtrise d’œuvre menées par la Région sont terminées. Fin 2018, les travaux concerneront la reconstruction de la partie collège et des salles de science et d'art. La part de prise en charge par le Département s’élèvera à 6,5 M€.

Cité scolaire Francois-Jean Armorin (Crest) : les travaux ont démarré en juin 2018 pour un montant à la charge du Département de 7,5 M€. Ils portent sur la démolition des anciens ateliers, la reconstruction des salles de science, la création d'une nouvelle entrée et la rénovation du bâtiment (salles de classe, vie scolaire, CDI ).

). Collège Marc Seignobos (Chabeuil) : le concours pour la construction d'un nouveau gymnase, estimé à 4,4 M€, sera lancé en 2019.

Secteur SUD

Collège Marguerite Duras (Montélimar) : les travaux pour augmenter la capacité du collège à 800 élèves ont démarré cet été pour un montant de 400 000 €, ils se termineront à la rentrée.

Collège Do Mistrau (Suze-la-Rousse) : l’étude de programmation pour la reconstruction du collège est en cours.

Cité scolaire Barjavel-Roumanille (Nyons) : le concours d’architecture est en cours pour une étude en 2019 et un chantier en 2020 et 2021. Ces travaux concerneront la rénovation du gymnase existant et la construction d’un nouveau gymnase avec une salle annexe pour un montant de 5, 83 M€.

Collège Isclo d’Or (Pierrelatte) : les travaux d’amélioration de performance thermique des bâtiments, la rénovation des espaces pédagogiques et la restructuration de la vie scolaire et des sanitaires vont débuter pour un montant de 6,5 M€.

Collège Jean Perrin (Saint-Paul-Trois-Châteaux) : les travaux de la restructuration du collège (vie scolaire, administration, demi-pension..), de l’amélioration de la performance thermique et de la mise en accessibilité des bâtiments, débuteront au 1er trimestre 2019 pour un montant de 7,4 M€.

Collège Olivier de Serre (Cléon d’Andran) : une étude a été lancée en juin 2018 pour identifier les besoins de restructuration du collège.

