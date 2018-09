Rentrée des collèges (#1)

Ce lundi 3 septembre 2018, c’est la rentrée pour près de 26 000 collégiens. Le Département a en charge la construction, l’entretien et l’équipement en matériel des collèges. Il s’engage également au-delà de ses compétences obligatoires pour donner aux élèves toutes les chances de réussite.

Marie-Pierre Mouton, présidente du Département de la Drôme, revient sur les interventions du Conseil départemental en faveur des collèges et des collégiens

« Préparer l’avenir pour les générations futures est un enjeu majeur pour le Département. Pour y parvenir, nous avons lancé un plan d’actions pour les collèges. Bâtiments neufs ou rénovés aux normes Haute Qualité Environnementale, très haut débit via la fibre optique pour l’utilisation de nouveaux supports numériques, produits bio et locaux pour une restauration équilibrée de qualité et durable, self Zéro Gaspil’®, projets éducatifs favorisant l’ouverture au monde, conseil départemental des Jeunes… Nous voulons donner aux jeunes Drômois les meilleures conditions possibles de scolarité pour leur permettre de s’insérer dans la société et de devenir des citoyens avertis ».

Chiffres-clés