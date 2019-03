Environnement

L’attribution de « fleur » récompense l’engagement des communes pour embellir leur cadre de vie, mais également les efforts réalisés en faveur de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.

Vendredi 8 mars 2019, Catherine Autajon, conseillère départementale et présidente de la commission "Embellissement et cadre de vie", a accueilli les lauréats 2018.

Chaque année, cette manifestation est l’occasion de féliciter et d’encourager les communes engagées dans des actions d’embellissement et/ou dans le réseau « Villes et villages fleuris » qui fête cette année ses 60 ans.

Attractivité et biodiversité

Les résultats obtenus sont le fruit des efforts et de la passion de tous les acteurs, élus municipaux, agents, bénévoles, qui s’emploient tout au long de l’année à embellir leur commune et contribuent à renforcer l’attractivité du Département.

L’attribution de « fleur » récompense également la politique menée par ces communes notamment en faveur de la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, des modes de consommation, de gestion et de production responsables.

Le label national délivré par la Région se positionne comme garant de la qualité de vie et de l’attractivité d’un territoire.

Le jury départemental, composé d’élus et techniciens des espaces verts des communes, s’est joint à Catherine Autajon pour féliciter les 34 communes labellisées 1, 2, 3 ou 4 fleurs, les 14 communes qui travaillent à l’amélioration de leur cadre de vie et les 25 particuliers sélectionnés dans le cadre du concours « maisons fleuries ».

La commission « Embellissement et cadre de vie » du Département de la Drôme accompagne les communes drômoises dans cette démarche. Ainsi, en amont de la remise des prix, les participants ont bénéficié d’une formation animée par Maurice Canaux, coach en fleurissement et juré national « Villes et villages fleuris », qui est intervenu sur le thème « Le fleurissement au 21e siècle : esthétique et justifié ».

Palmarès 2018

Nouvelles communes labellisées « villes et villages fleuris »

1 fleur pour Nyons et Puygiron

2 fleurs pour Châteauneuf-du-Rhône, Hauterives et Mercurol-Veaunes

1 fleur

Saint-Avit, Roussas, Roynac, Rochebrune, Montréal-les-Sources, Mirmande, Chabrillan,Geyssans, la Baume d’Hostun, Châteauneuf-de-Galaure, Montvendre, Peyrins, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Vallier, Crest, Etoile-sur-Rhône, Loriol-sur-Drôme, Nyons, Puygiron

2 fleurs

Jaillans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère, Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-du-Rhône, Hauterives, Mercurol-Veaunes

3 fleurs

Tain l’Hermitage, Bourg de Péage, Pierrelatte, Montélimar

4 fleurs

Montélier, Valence