Distinction

Entre 2015 et 2017, plusieurs résidences artistiques (collectif Dérive) ont associé les usagers et partenaires du parc de Lorient, ainsi que des structures associatives et éducatives du territoire, pour créer un parcours original : Anima Motrix.

Inspiré des constructions animales et installées en divers endroits, le Nid, la Hutte, l’Essaim, les Alvéoles et les Galeries créent la surprise dans la découverte du parc et contribuent de manière artistique et ludique à tester de nouveaux usages et de nouveaux lieux.

Anima Motrix a reçu le Prix régional de la construction bois 2018 de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Parc pour tous

Domaine périurbain de 17 hectares, propriété du Département de la Drôme et classé Espace naturel sensible en 2008, le parc de Lorient accueille chaque année jusqu’à 200 000 visiteurs.

Le projet « Parc pour tous » a été conçu pour adapter et renforcer les usages du site, améliorer les conditions d’accueil du public, tout en valorisant les qualités environnementales et paysagères du parc.

Conçus dans l’esprit des lieux, les aménagements ont été réalisé dans l'objectif d'augmenter le niveau de confort du parc, d'affirmer son identité, de mettre en valeur sa diversité écologique, et d'imaginer des espaces multi-usages. De très nombreuses plantations sont venues renforcer la cohérence paysagère et la végétation naturelle existante.