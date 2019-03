Accueil, écoute, informations, aide aux démarches, suivi de dossier… la Maison départementale de l’autonomie (MDA) et ses points-relais simplifient le quotidien des usagers en perte d’autonomie.

Depuis le 1er octobre 2018, la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) regroupe, la Maison départementale des personnes handicapées ( MDPH ) et les services du Département en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

Objectif : rapprocher l’accueil physique des usagers et faciliter leur accès aux droits et à l’information.

Personnes âgées, personnes handicapées, proches, aidants familiaux… trouveront auprès de la MDA un accompagnement complet pour faire face à la perte d’autonomie au quotidien.

Plus d'informations ICI