Accès aux soins de santé

Le soutien financier du Département à la construction des maisons de santé constitue l’une des pierres angulaires du plan de lutte contre la désertification médicale.

C’est avec la détermination de répondre à une inquiétude forte et légitime des Drômois, et avec la volonté d’agir au plus près et au mieux des besoins de chacun, que le Département se mobilise depuis plus de deux ans, pour lutter contre la désertification médicale et redynamiser l’offre de santé dans tous les territoires drômois. Une mobilisation forte, bien que la santé ne soit pas une compétence obligatoire pour le Département.

Le soutien financier du Département à la construction des maisons de santé constitue l’une des pierres angulaires à son plan d’actions. C’est dans ce cadre que le Conseil départemental a participé à hauteur de 190 700 € à la réalisation de la Maison de santé de Buis-les-Baronnies.

Le nouvel équipement accueille 16 professionnels de santé, permettant ainsi aux habitants du secteur de maintenir un parcours de soins complet.

Professionnels de santé présents à la maison de santé de Buis-les-Baronnies : 5 médecins, 1 psychologue, 5 infirmières, 1 ostéopathe, 1 orthophoniste, 1 diététicienne, 2 kinésithérapeutes

Une proximité particulièrement rassurante pour tous, notamment pour les personnes âgées et les familles avec des enfants.Une structure qui permet également de favoriser les coopérations locales entre professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients. A ce titre, la maison de santé est adossée au projet territorial de santé en lien avec l’hôpital local.

Coût des travaux : 1.5 M€ - Aide du Département : 190 700 €